شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما بأقدام محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 2017 تأهل المنتخب الوطنى إلى كأس العالم 2018 بروسيا عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، وهى المرة الثالثة التى تتأهل فيها مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد عامى 1934 و1990 حيث خرجت من الدور الأول.

ويدين منتخب مصر بهذا الإنجاز إلى النجم محمد صلاح الذى افتتح التسجيل بمجهود فردى بعدما وصلته كرة فى الجهة اليسرى من المنطقة الكونغولية تابعها بيسراه فى أسفل الزاوية اليمنى.

وصعبت الأمور على منتخب "الفراعنة" الذى ظل متقدما حتى الدقائق الأخيرة، عندما أدرك موتو التعادل بعد تمريرة من ثييفى بيفوما غفل عنها الدفاع المصرى وتابعها الأول على يمين الحارس المخضرم عصام الحضرى (87).

وعاش الطرفان دقائق مجنونة بعدما احتسب الحكم الجامبى بكارى جاساما نحو 8 دقائق كوقت بدل من ضائع استطاع خلالها المصريون حسم النتيجة بالهدف الثانى من ركلة جزاء بعد احتكاك بيرانغار إيتوا بمحمود حسن "تريزيجيه" وإسقاطه فى منطقة الجزاء، انبرى لها نجم ليفربول الإنجليزى وسجل منها هدف الفوز والتأهل إلى روسيا 2018.

وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018، وخسر أمام أورجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.