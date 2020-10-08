شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب مد فترة تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بسبب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادى الأهلى مُخاطبة اتحاد الكرة لمد فترة تسجيل اللاعبين لعددة أيام بسبب نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل، خاصة بعد إعلان الجبلاية غلق باب القيد يوم 4 نوفمبر المقبل.

ويرغب مسئولو الأهلى فى مد الفترة حتى نهاية بطولة دورى ابطال أفريقيا حتى يستطيع الاحتفاظ بلاعبيه الراحلين، ومنهم أحمد فتحى حتى نهاية البطولة الأفريقية، فضلا عن الاحتفاظ بحقوق النادى فى تسويق بعض اللاعبين قبل الموسم الجديد.

وأعلن اتحاد الكرة فتح فترة القيد الثانية "القيد الشتوى" فى الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبلين بجميع الأقسام والمراحل السنية، ما يعنى عدم فتح القيد فى شهر يناير المقبل كما كان معتادا خلال السنوات الماضية، وأعلن اتحاد الكرة مواعيد فتح باب التسجيل للموسم الجديد بدءًا من يوم 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل كمرحلة أولي، والقوائم الإضافية فى نفس التوقيت بعد سداد الالتزامات.

كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منع المدربين من العمل فى أكثر من ناد بداية من الموسم المقبل، حيث يحق للمدرب العمل فى ناديين بحق أقصى حال استغناء النادى عنه، اما فى حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل فى اى ناد طوال الموسم، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم ١٠ اكتوبر المقبل اى السبت المقبل، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.