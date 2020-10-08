شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة دجلة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم محمد الصباحى مواجهة نادى الزمالك أمام وادى دجلة، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، ويبحث الزمالك عن الفوز من أجل الحفاظ على المركز الثانى فى جدول الدورى، بينما يأمل دجلة فى الهروب من شبح الهبوط .

وأدار الصباحى 19 مباراة للزمالك من قبل، حيث فاز الأبيض فى 12 وتعادل فى 4 وخسر 3، لا سيما أنه أدار فى الموسم الحالى مباراة واحدة للقلعة البيضاء وخسرها الزمالك فى الجولة السادسة من إنبى بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة فى مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف، واستقبل 25 هدفاً، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

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ويحتل فريق دجلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة، وأحرز لاعبوه 31 هدفاً ودخل مرماه 39، ويفصل بين وادى دجلة وآخر مركز فى الهابطين 4 نقاط فقط ماا يجعل الفريق مهدداً بقوة للهبوط للقسم الثانى.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة اليوم كل من فرجانى ساسى وإمام عاشور للإيقاف من جانب لجنة المسابقات، ومحمود علاء ويوسف أوباما للحصول على الإنذار الثالث، فيما يعود محمد أوناجم لقائمة المباراة بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن جذع فى الركبة.

ومن المتوقع أان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمد حسن، امامهما احمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفى فتحي، وفى الهجوم كاسونجو.

ومن المتوقع أن يخوض وادى دجلة المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة أمام أسوان، وحقق الغزلان الفوز فيها بهدف دون رد، وجاء التشكيل كالتالى: فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، فى خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، فى خط الوسط : محمد رضا، عبد الله محمود، محمد عبد العاطي، فى خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، رجب عمران.