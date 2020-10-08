شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي مُستمر فى الأهلي بعد رحيل أزارو للاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد بقاء النيجيرى جونيور أجاى داخل النادى الأهلى فى الموسم الجديد، ورفض العروض الخارجية التى تلقاها للرحيل عن القلعة الحمراء، خاصة بعد رحيل المغربى وليد أزارو للاتفاق السعودى بشكل رسمى.

وأبدت لجنة التخطيط، بالتنسيق مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة الجنوب أفريقى موسيمانى، تمسكها بأجاى مؤكدين أنه واحد من أهم عناصر الفريق التى لا غنى عنها فى المرحلة المقبلة.

ووافق مسئولو النادى الأهلى على عرض الاتفاق السعودى الأخير لضم وليد أزارو بداية من الموسم المقبل مقابل 900 ألف دولار، مع منح الأهلى بعض الامتيازات الأخرى، أبرزها تسديد الجانب المغربى لباقى قيمة استعارة اللاعب والتى امتنع الاتفاق عن تسديدها، الأمر الذى تسبب فى قطع إعارة اللاعب وعدم استكمال الموسم مع النادى السعودي.

وعرض الاتفاق السعودى شراء أزارو فى أول المفاوضات مقابل 400 ألف دولار قبل أن يتم رفع العرض لـ600 ألف دولار، وهى المبالغ التى رفضها الأهلى قبل أن يرفع الاتفاق عرضه لشراء أزارو لتوافق إدارة الأهلى على بيعه فى نهاية الأمر، ورغم رحيل السويسرى رينيه فايلر عن الإدارة الفنية للأهلى والذى كان أهم سبب فى رحيل أزارو للاتفاق على سبيل الإعارة بسبب وجود أزمة بينهما، إلا أن وليد أزارو فضل الرحيل عن الأهلى ورفض تمديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.