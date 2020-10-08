شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يراهن على ارتداء جمهور الزمالك "الأحمر" وتشجيع الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن جمهور الزمالك سوف يساند المارد الأحمر بقوة فى مباراته المقبلة مع بيراميدز بالدورى، لأول مرة، متوقعاً أن يرتدى الجمهور الأبيض الملابس الحمراء بحثاً عن المركز الثانى. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "جمهور الزمالك لأول مرة هيشجع الأهلى وممكن يلبسوا أحمر كمان عشان الأهلى يكسب بيراميدز، ما يمنح الزمالك فرصة حسم المركز الثانى لصالحه والمؤهل للمشاركة الأفريقية بالموسم الجديد".

وأضاف شوبير :"الاهلى صراحة عامل موسم خيالى، بينه وبين منافسيه فى كل أوجه التنافس فارق خيالى، سواء فى عدد الأهداف التى سجلها أو المباريات التى فاز بها أو حتى الأهداف التى سكنت شباكه، حتى فى مباراة إنبى التى لعبها دون طابور الإصابات والغيابات أثبت أن الأهلى بمن حضر، شكل الفرقة حلوة فى صلابة دفاعية رغم تغيير مراكز لاعبين كثيرين، فرص بالجملة ضائعة، صراحة شابووه لمجلس الخطيب على قرار اختيار موسيمانى، القرار الجرىء، الرجل لم يأخذ وقتا طويلا وبدأت لمساته تظهر على الفريق".

وتابع شوبير، "الأهلى معذور فى تأخير إعلان إصابة محمد محمود، الولد شكى من آلام فى ركبته قالوله استحمل وخليك راجل، نزل التمرين تانى صرخ سفروه ألمانيا الطبيب قال مش محتاج جراحة، والأيام أثبتت حاجته للجراحة وأجراها فى مستشفى بالمهندسين أول أمس وكان فى غرفة مجاورة لمحمد شوقى غريب نجم الإنتاج الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى "

وأضاف شوبير، "طبيب الأهلى دوره التشخيص وليس منطقياً الهجوم عليه أبداً، أنصح الأهلى حينما يستعيد محمد محمود عافيته أن يتخذ قراره بسفره لألمانيا أو إسبانيا لأن مشكلة الولد فى التأهيل فلازم يتأهل بره ويلعب مباريات ودية هناك ثم يعود، ويقال إن الغياب هذه الفترة لن يكون طويلا قد يكون خمسة أشهر، يعنى مارس المقبل قد نراه فى الملعب، المؤمن مصاب ومحمد محمود قوى وسيعود أقوى".

وعن إحصائيات الدورى قال شوبير، "عبد الله السعيد كان بإمكانه معادلة رقم أهداف الخطيب لولا أنه أهدر ركلة الجزاء، ولكن حتماً سوف يعادل رقم بيبو، الزمالك أكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء فى آخر 4 مواسم حصل على 44 ركلة سجل 30 بنجاح وأهدر 14 ."

وعن أحمد فتحى علق شوبير، "غلق باب القيد يمنعه من الظهور مع الأهلى فى النهائى الأفريقى حال صعود المارد الأحمر للمباراة النهائية بسبب لوائح القيد ."

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وعن وليد ازارو قال شوبير "الأهلى وافق على بيعه للاتفاق السعودى ورغم أن المقابل المادى قليل ولكن اللاعب مرتاح ومفيش فرق بين مصر والسعودية، وللأمانة أزارو من أفضل المهاجمين الذين لعبوا فى الأهلى وفى تاريخ الكرة المصرية بشكل عام ."