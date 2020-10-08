شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكشف تفاصيل الصلح مع إمام عاشور ومصير خالد عيد حال الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عزو، نائب رئيس نادى غزل المحلة، أن ناديه تلقى وعداً من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بتسديد شيكات إمام عاشور لاعب الفريق ليتم إنهاء الأزمة، وقال عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حصلنا على حكم بحبس إمام عاشور من أول سبتمبر، لاسيما أن لدينا ثلاثة شيكات بمليون ونصف لم يسددها لاعب الزمالك وتهرب من الرد على اتصالاتنا ."

وأضاف حسام عزو، "مؤخراً تواصل معنا إسماعيل يوسف ووعد بحل المشكلة وتسديد مستحقات غزل المحلة".

وعن مواجهة بيلا اليوم قال حسام عزو، "نتمنى أن تنتهى لصالحنا اليوم ونعود لدورى الأضواء والشهرة مجدداً لاستعادة أمجاد الفلاحين بالدورى."

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وعن خالد عيد مدرب غزل المحلة قال حسام عزو، "ليس هناك مجال للحديث عن استمرار خالد عيد معنا فى حال الصعود للممتاز، فهو من الأساس مدرب دورى ممتاز ووافق على تدريب غزل المحلة لأنه ابن البلد وبالطبع سيكون هو المدير الفنى للغزل فى الدوري".

وتقام اليوم 6 مواجهات فى الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بجرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف غزل المحلة المتصدر برصيد 41 نقطة نظيره بيلا متذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فى مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الباحثين عن الحصول على الثلاث نقاط بعدما باتوا على أعتاب العودة من جديد لدورى الأضواء بعد غياب طويل عن الإيجبشيان ليج بسبب الصراعات الكبيرة داخل مجلس الإدارة .

وفى نفس الوقت يلتقى فاركو صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة مع أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكاس والذى يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لأصحاب الأرض فأى نتيجة غير الفوز تعنى تأهل المحلة حالة فوزهم بأى نتيجة على بيلا.