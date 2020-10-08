شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يهنئون أحمد الشيخ بعد قدوم "كايلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو النادي الأهلى على تهنئة زميلهم أحمد الشيخ بعدما رُزق بمولودته "كايلا" فى الساعات الماضية، حيث قام اللاعبون بتهنئة اللاعب هاتفيا لحين مقابلته فى مقر النادى.

وغاب أحمد الشيخ عن مواجهة الأهلي وإنبي لاستمرار معاناته من إصابة عضلية، فى الوقت الذى رفض الجهاز الفنى التسرع فى الدفع به منعا لتفاقم إصابته، خاصة أن الفريق يواجه أزمة تعرض العديد من لاعبيه لإصابات قوية.

وحقق الاهلى فوزاً كبيراً على إنبى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء باستاد الأهلى بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى التى حمسها الأهلى لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدورى والخامسة على التوالي، سجل أهداف الأهلى مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاى (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدورى، فيما توقف رصيد إنبى عند 45 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل ضم كلاً من: على لطفي، محمد هانى، حمدى فتحى، أيمن أشرف، أحمد فتحى ،أليو ديانج ،عربى بدر، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاى ومروان محسن، وشهدت قائمة الأهلى للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث غاب كل من: ياسر إبراهيم للإيقاف، فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولى وأحمد الشيخ ومحمد الشناوى ورامى ربيعة وآليو بادجى كما غاب التونسى على معلول والانجولى جيرالدو لتواجدهما مع منتخبى بلادهما. فيما لعب أنبى المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، على فوزى، أسامة جلال، رامى صبرى، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، تونيا دى ليو، محمود قاعودو أحمد على، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطى - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيونى - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.