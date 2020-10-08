مران الأهلي.. تأهيل الشناوي وأشرف.. ورسالة موسيماني للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة بيراميدزيوم الأحد المقبل في الجولة الـ33 من بطولة دوري We المصري.

ونجح الأهلي في الفوز على إنبي في مباراة الجولة الـ32 بثلاثية دون رد سجلها مروان محسن (هدفان) وجونيور أجايي (هدف).

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث مع اللاعبين عن تحديات المرحلة المقبلة، وطالبهم بالتركيز فيما هو قادم.

وأكد موسيماني على رضاه عن المستوى الذي يقدمه الفريق، والفوز الذي حققه الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة، كما شدد على ضرورة استمرار الروح والعزيمة القوية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية صباح اليوم قبل انطلاق المران، ضمن التحضير لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الرباعي محمد الشناوي، محمود وحيد، أليو بادجي وسعد سمير، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات على هامش مران الفريق.

كما شهد المران التركيز على تدريبات الكرة، حيث أجرى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، تقسيمة قوية في منتصف الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

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وخاض علي لطفي، مصطفى شوبير وأحمد طارق، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

من ناحية أخرى، أدى أيمن أشرف، مدافع الفريق جلسة علاج طبيعي، ثم جلسة في صالة الجيم، بعدما اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمس أمام إنبي.

ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وشارك أحمد الشيخ، لاعب الفريق في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

واشتكى الشيخ من إجهاد عضلي، وخاض برنامجا علاجيا وتأهيليا، وخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران اليوم؛ للتأكد من جاهزيته.

من جانبه، عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع الجهاز الإداري، للترتيب لرحلة الفريق إلى المغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد عبدالحفيظ جلسة مع سمير عدلي، المدير الإداري؛ للاطمئنان على كافة إجراءات السفر والترتيبات الخاصة بوصول البعثة قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام بطل المغرب.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأحمر إلى المغرب يوم الثلاثاء المقبل.