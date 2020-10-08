اهتمام مصري وتونسي بضم مدافع الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

تلقى مصطفى الفرماوي مدافع فريق اتحاد بن قردان التونسي، عدة عروض مصرية وتونسية من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفرماوي انتقل إلى صفوف اتحاد بن قردان في الصيف الماضي بعد رحيله عن صفوف الأهلي حيث لعب في فريق الناشئين بالفريق الأحمر.

وكشف مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن الفرماوي تلقى عرضًا من جانب الاتحاد السكندري إلى جانب عرض من فريق مصر المقاصة.

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وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن الفرماوي تلقى عرضًا تونسيًا إلا أنه يفضل العودة من جديد إلى مصر لكي يكون تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي.

وكان صاحب الـ23 عامًا تلقى عدة عروض من جانب أندية الدوري المصري قبل بداية الموسم الحالي لعل أبرزهم الثلاثي وادي دجلة والإنتاج الحربي ونادي مصر.

ولم يشارك الفرماوي سوى في سبع مباريات خلال الموسم المنتهي في الدوري التونسي، حيث أنهى فريق بن قردان موسم (2019 - 2020) في المركز السابع برصيد 34 نقطة.