"كانت لحظة لا تنسى".. كلوب يستعيد ذكريات توليه تدريب ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحتفل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الخميس (8 أكتوبر) بعامه الخامس بين جدران ملعب آنفيلد.

تولى كلوب تدريب ليفربول في الثامن من أكتوبر عام 2015، بعد رحلة مميزة قضاها مع فريق بورسيا دورتموند الألماني، حقق معهم لقب الدوري (مرتين) السوبر المحلي (مرتين) وكأس ألمانيا (مرة واحدة)، كما سبق له خوض نجربة تدريبية مع ماينز خلال الفترة بين 28 فبراير 2001 وحتى نهاية يونيو 2008.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، عاد كلوب بذاكرته إلى الوراء قليلًا، واستعاد لحظة التواصل بينه وبين وكيله الذي أخبره حينها باهتمام ليفربول بالتعاقد معه.

"لا يمكنني أن أنسى اللحظة التي تلقيت فيها مكالمة من وكيل أعمالي بأن ليفربول مهتم، والشعور الذي شعرت به في تلك اللحظة.".. قال كلوب.

وأضاف المدرب المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2019: "قلت ذلك عدة مرات، كنت في عطلة مع عائلتي في البرتغال كنت أجلس أنا وزوجتي أولا في مقهى."

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وتابع: "حقيقة، لم أستقبل الكثير من المكالمات الهاتفية في تلك الفترة، إلى أن تواصل معي وكيلي وأخبرني بضرورة التواصل معه."

وواصل: "كان لدي شعور بأن هناك أمر مثير يريد إخباره، تحدثت معه وأخبرني بالأمر، شعرت حينها بشئ جيد."

وأكمل بطل بريميرليج: "لم أستطع الموافقة على الفور، كان عليّ استشارة عائلتي، بعدها تواصل معي مايك جوردون (أحد المساهمين في النادي) ثم سافرت إلى نيويورك."

وأتم: "لكن اللحظة الأولى التي أدركت فيها اهتمام ليفربول كانت مميزة بالنسبة لي.. ومنذ تلك اللحظة أصبح الأمر أفضل وأفضل".

جدير بالذكر أن كلوب نجح في قيادة ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبي وأخيرًا الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا.