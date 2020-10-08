تعرف على أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات المهمة في المسابقة المحلية سواء في مسابقة دوري we المصري أو دوري الدرجة الثانية.

الأبرز في مباريات الخميس عندما يواجه أسوان نظيره حرس الحدود في لقاء يحتاج كل طرف لتحقيق نتيجة الفوز من أجل الاستمرار في البطولة المحلية.

ويحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، في المقابل يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

وكان فريق طنطا أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية ثم لحق به نادي مصر ليتبقى مقعد وحيد على بطاقة الهبوط.

مباراة أخرى تأتي ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من مسابقة دوري we المصري عندما يواجه الزمالك منافسه وادي دجلة.

الزمالك استطاع مع مدربه الجديد جيمي باتشيكو أن يحقق الفوز في الجولة السابقة على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المقابل يأمل وادي دجلة مواصلة انتصاراته بعد الفوز في آخر جولتين أمام كل من الإنتاج الحربي (4-0) ثم أسوان بنتيجة (1-0).

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة (بعد خصم 3 نقاط من رصيده)، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويأتي وادي دجلة في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.

أما في مسابقة دوري الدرجة الثانية المصري فيلعب غزل المحلة متصدر الترتيب بـ41 نقطة ضد فريق بيلا آخر الترتيب بخمس نقاط ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من منافسات المجموعة الثالثة.

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في المقابل، يخوض فاركو ثاني الترتيب بـ39 نقطة مباراة من العيار الثقيل أمام أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- دوري we المصري:

أسوان × حرس الحدود .. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الزمالك × وادي دجلة .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- دوري الدرجة الثانية:

غزل المحلة × بيلا .. الموعد 3 عصرًا .. القنوات الناقلة نايل سبورت.

- مباريات ودية:

إنجلترا × ويلز .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.