موعد مباراة حرس الحدود وأسوان والقنوات الناقلة

يحل حرس الحدود ضيفًا ثقيلًا على أسوان، بملعب اتحاد الشرطة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتكون مباراة حرس الحدود وأسوان موقعة لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل الوضع الحرج للفريقين فى جدولالدورى وصراعهما من أجل الهروب من شبح الهبوط لدورى المظاليم.
موعد مباراة حرس احدود وأسوان
تنطلق مباراة حرس الحدود وأسوان في تمام
القنوات الناقلة لمباراة أسوان وحرس الحدود
تذاع مباراة أسوان وحرس الحدود بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.
يحتل حرس الحدود المركز 16 برصيد 30 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الجونة ووادى دجلة وأسوان.
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