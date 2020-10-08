موعد مباراة حرس الحدود وأسوان والقنوات الناقلة

يحل حرس الحدود ضيفًا ثقيلًا على أسوان، بملعب اتحاد الشرطة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتكون مباراة حرس الحدود وأسوان موقعة لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل الوضع الحرج للفريقين فى جدول

الدورى وصراعهما من أجل الهروب من شبح الهبوط لدورى المظاليم.

موعد مباراة حرس احدود وأسوان

تنطلق مباراة حرس الحدود وأسوان في تمام

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الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة حرس الحدود وأسوان في تمام الساعة السادسة والصنف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، في حين تكون مباراة أسوان وحرس الحدود في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أسوان وحرس الحدود

تذاع مباراة أسوان وحرس الحدود بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت المصرية.

يحتل حرس الحدود المركز 16 برصيد 30 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الجونة ووادى دجلة وأسوان.