اليوم .. لقاء صعب بين حرس الحدود وأسوان

يحل حرس الحدود ضيفًا ثقيلًا على أسوان، فى الخامسة والنصف مساء، بملعب اتحاد الشرطة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانيةوالثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .
فى موقعة لا تقبل القسمة على اثنين فى ظلالوضع الحرج للفريقين فى جدول الدورى وصراعهما من أجل الهروب من شبح الهبوط لدورى المظاليم.
يحتل حرس الحدود المركز 16 برصيد 30 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الجونة ووادى دجلة وأسوان.
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