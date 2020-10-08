خالد محمود يجهز ملفًّا طبيًّا للاعبي الأهلي

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يطلب خلاله تجهيز

ملف طبي خاص بكل لاعب.

وأوضح أن «كاف» طلب الملفات الطبية للاعبين ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة فريق الوداد المغربي،

في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن كل لاعب بالفريق لديه ملف طبي شامل، وسوف يقوم بتحديثه وتجهيز جميع الملفات بالشكل المطلوب وإرسالها إلى «كاف» مباشرة.