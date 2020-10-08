موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

وسط حالة من الإصرار والتحدى يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراته أمام وادى دجلة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

تذاع مباراة الزمالك ووادي دجلة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق بلال علام .

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ويعانى لاعبو الزمالك من الارهاق الشديد بعد ان خاضوا مباراة من 120 دقيقة أمام سموحة فى كأس مصر منذ ثلاثة أيام فقط.. فى حين لعب وادى دجلة آخر مبارياته يوم السبت الماضى وكانت أمام أسوان.. بمعنى أنه حصل على يومين راحة زيادة عن الزمالك.

وحرص باتشيكو على مطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد وعدم التفريط فى الثلاث

نقاط فى ظل ملاحقة بيراميدز للفريق الأبيض على المركز الثانى.. ويمتلك الزمالك فى رصيده 64 نقطة.

أما فريق وادى دجلة فإنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد ٣٤ نقطة ويسعى للابتعاد عن شبح الهبوط فى ظل الموقف الصعب الذى يواجهه حاليًا تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى رغم انه يضم عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين ومنهم محمد عبدالمنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبدالعاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد رمضان بيكهام.

ويغيب عن الفريق الدجلاوى أمام الزمالك محمد هلال للإصابة وعمرو صالح للإيقاف بينما يعود أحمد شريف بعد انتهاء إيقافه.