الليلة.. الزمالك يتحدى وادي دجلة والغيابات والإرهاق

وسط حالة من الإصرار والتحدى يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراته أمام وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة فى الجولة الثانية والثلاثين للدورى الممتاز.
ويغيب عن المباراة فرجانى ساسى للإيقاف والسفر للانضمام إلى منتخب تونس وكذلك المغربى أشرف بن شرقى الذى انضم لمنتخب بلاده ومحمود علاء ويوسف أوباما بسبب الحصول على الإنذار الثالث وإمام عاشور بسبب الإيقاف مباراة واحدة.
ويعانى لاعبو الزمالك من الارهاق الشديد
وحرص باتشيكو على مطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد وعدم التفريط فى الثلاث نقاط فى ظل ملاحقة بيراميدز للفريق الأبيضعلى المركز الثانى.. ويمتلك الزمالك فى رصيده 64 نقطة.
أما فريق وادى دجلة فإنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد ٣٤ نقطة ويسعى للابتعاد عن شبح الهبوط فى ظل الموقف الصعب الذى يواجهه حاليًا تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى رغم انه يضم عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين ومنهم محمد عبدالمنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبدالعاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد رمضان بيكهام.
ويغيب عن الفريق الدجلاوى أمام الزمالك محمد هلال للإصابة وعمرو صالح للإيقاف بينما يعود أحمد شريف بعد انتهاء إيقافه.
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