أكد محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلى ، أن تواجد الفريق فى هذا المركز لا يليق بحجم وقيمة النادى. وأضاف قائلًا:" أعتذر للجماهير لأن هذه ليست مكانة الإسماعيلي، أعتذر لو أنني أخطأت فى هذه الفترة لأنني أتعرض لضغوط كبيرة ، والحمد لله حصلنا على 3 نقاط فى غاية الأهمية في المباراة الماضية من الإنتاج الحربي". أنني أخطأت فى هذه الفترة لأنني أتعرض لضغوط كبيرة ، والحمد لله حصلنا على 3 نقاط فى غاية الأهمية في المباراة الماضية من الإنتاج الحربي". Advertisements وواصل :"مساندة النجوم القدامى ساعدتنا وحفزتنا، ويتبقى لنا 3 مباريات سنحاول الفوز بهم". واختتم محمد فوزي قائلًا :" نعلم أننا جميعا مقصرون ، سنطوى صفحة هذا الموسم والقادم أفضل فى حصد مزيد من الانتصارات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فوزي يعتذر لجماهير الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.