بادجي ينصم لمستشفي الأهلي والمسكنات علاج الشناوي

انضم السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقائمة المصابين وغاب عن لقاء إنبى الذى أقيم أمس الأربعاء ببطولة الدورى لإصابته بكدمة فى كاحل القدم. ويجرى تجهيز بادجى للحاق بمباراة بيراميدز يوم الأحد المقبل، قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر الجاري. قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر الجاري. فى المقابل، يخضع محمد الشناوى حارس المرمى لبرنامج علاجى يشمل الحصول على بعض الحقن المسكنة للحاق بمباراة الوداد فى ظل إصابته بتمزق فى العضلة الضامة. على بعض الحقن المسكنة للحاق بمباراة الوداد فى ظل إصابته بتمزق فى العضلة الضامة. الشناوى سيلحق بنسبة كبيرة للغاية بلقاء الوداد بحسب مصادر بالجهاز الفنى للأهلى إلا أن المخاوف تتمثل فى تجدد إصابة اللاعب حال عودته للتدريبات الجماعية، وهو ما يجعل الحذر مطلوبًا من جانب الجهاز الطبى للأهلي.

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