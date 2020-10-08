محمد محمود يغيب ثلاث شهور عن الملاعب

تصدر اسم اللاعب محمد محمود نجم خط وسط فريق الأهلى المشهد فى الساعات القليلة الماضية داخل القلعة الحمراء بعدما أجرى جراحة جديدة فى غضروف الركبة لدى الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلى وطبيب المنتخب الأسبق.

ويغيب محمد محمود على إثر هذه الجراحة 3 شهور أخرى على أقل تقدير، مواصلًا ابتعاده عن الملاعب بعد فاصل من الإصابات الطويلة المتتالية بدأت يوم 8 يناير 2019 بعد أيام من ارتدائه القميص الأحمر بتعرضه لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال لقاء سموحة بالدورى وهو ثانى لقاءات اللاعب بالقميص الأحمر بعد مباراة بيراميدز.

وبعد ما يقرب من 10 شهور

كاملة للعلاج تعرض اللاعب لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى بقدمه الثانية فى ملعب مختار التتش بعد التحام فى التقسيمة مع زميله وليد سليمان صانع ألعاب الفريق.

وانتظرت جماهير الأهلى فترة تتخطى عاما كاملا من أجل عودة اللاعب الموهوب صاحب الـ22 عامًا، إلا أن المفاجأة كانت فى تأجيل انضمامه للتدريبات الجماعية وتسريب أنباء حول تجدد إصابته تارة وشكواه من آلام غضروف الركبة تارة أخرى.

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سيد عبد الحفيظ مدير الكرة استنكر كل هذه الأنباء، وأكد أن اللاعب سينتظم فى التدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا

وهو ما حدث بالفعل قبل لقاء الترسانة فى الكأس ولكن المفاجأة غير السارة التى صدمت جماهير الأهلى إجراء اللاعب جراحة جديدة.

وواصل مسئولو الأهلى سياسة التعتيم بعد أن تم تسريب الأنباء بأن اللاعب قد يحتاج لتدخل جراحى جديد لأحد الإعلاميين المقربين لإدارة النادى وهى خطوة معتادة للتمهيد للجماهير، إلا أن المعلومات المؤكدة من مصادر موثوقة ومقربة من اللاعب أكدت خضوعه بالفعل للجراحة.

ورفض نادر شوقى وكيل اللاعب إعلان أى تفاصيل عن الإصابة، تاركًا الأمر لإدارة الأهلى التى لم تعلن أيضًا فى ظل حالة من التعتيم الشديد.

وتبرأ الجهاز الطبى من أزمة تجدد إصابات محمد محمود بعدما أكد أكثر من مصدر بالجهاز الطبى أن اللاعب يخضع لبرامج تأهيلية بعيدة تمامًا عن النادى الأهلى سواء مع الطبيب الألمانى أو أطباء تأهيل خارج إطار القلعة الحمراء.