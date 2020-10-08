الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة بيراميدز

أجرى فريق الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة 33 للدوري. لها يوم الأحد المقبل بالجولة 33 للدوري. وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة الطبية وفقا للبروتوكول الطبي الذي يؤكد على إجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا.

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