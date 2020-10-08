شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدورى اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادى دجلة في الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 64 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يدخل وادى دجلة المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة
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