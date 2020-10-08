شكرا لقرائتكم غزل المحلة عن أزمة إمام عاشور : إسماعيل يوسف وعد بتسديد الشيكات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام عزو نائب رئيس نادى غزل المحلة، أن ناديه تلقى وعداً من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بتسديد شيكات إمام عاشور لاعب الفريق ليتم انهاء الازمة ، وقال عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" حصلناعلى حكم بحبس إمام عاشور من أول سبتمبر لاسيما أن لدينا ثلاثة شيكات بمليون ونصف لم يسددها لاعب الزمالك وتهرب من الرد على اتصالاتنا "

ويضيف حسام عزو :" ومؤخراً تواصل معنا إسماعيل يوسف ووعد بحل المشكلة وتسديد مستحقات غزل المحلة"

وعن مواجهة بيلا اليوم قال حسام عزو :" نتمنى أن تنتهى لصالحنا اليوم ونعود لدوري الاضواء والشهرة مجدداً لإستعادة أمجاد الفلاحين بالدوري"

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وعن خالد عيد مدرب غزل المحلة قال حسام عزو :"ليس هناك مجال للحديث عن إستمرار خالد عيد معنا فى حالة الصعود للممتاز ، فهو من الاساس مدرب دوري ممتاز ووافق على تدريب غزل المحلة لانه ابن البلد وبالطبع سيكون هو المدير الفنى للغزل فى الدوري"

وتقام اليوم 6 مواجهات فى الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بجرى والإسكندرية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف غزل المحلة المتصدر برصيد 41 نقطة نظيره بيلا متذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط فى مواجهة سهلة لأصحاب الأرض الباحثين عن الحصول على الثلاث نقاط بعدما باتوا على أعتاب العودة من جديد لدورى الأضواء بعد غياب طويل عن الإيجيبشين ليج بسبب الصراعات الكبيرة داخل مجلس الإدارة .

وفى نفس الوقت يلتقى فاركو صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة مع أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكاس والذى يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لأصحاب الأرض فأى نتيجة غير الفوز تعنى تأهل المحلة حالة فوزهم بأى نتيجة على بيلا .