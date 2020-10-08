شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض شكوي سموحة لاحتساب مباراة الزمالك في كأس مصر لصالحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، شكوي نادي سموحة لاعتباره فائزا في مباراة الزمالك الاخيرة في كاس مصر ، بداعي مشاركة امام عاشور لاعب الابيض في المباراة بعد ايقافه مباراة واحدة علي خلفية أحداث مباراة الزمالك والمصري بالدوري ، واكد مسؤولو الجبلاية ان مشاركة عاشور قانونية حيث لم يتم إخطار النادي الابيض بالإيقاف قبل مباراة سموحة .

في السياق ذاته ، أكدت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم على أن قرارتها تنبع من لائحتها المعلنة والتي نسخت منذ صدورها أي لوائح عقابية أخرى..و جاء ذلك ردا على ما ورد للجنة من استفسارات حول العقوبات الأخيرة، مشيرة إلى أن المادة 23 من لائحة الانضباط قد حددت عقوبة الاعتداء على الحكم أو أي من عناصر اللعبة بالإيقاف دون تحديد المدة والغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه أو الشطب ، وذلك حسب الفعل ودرجة اختلافه من واقعة لأخرى ، وماهية الاعتداء وهل هو جسدي أو لفظي ، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في واقعة اللاعب فرجاني ساسي فتم إيقافه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بعد تدارس كافة الأمور المتعلقة بالواقعة.

أما فيما يتعلق بعقوبة اللاعب إمام عاشور بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنيه فتأتي العقوبة من اطلاقات لجنة الانضباط في حدود لائحتها ووفق قناعة أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة ولا يقال معها إلا التظلم منها في خلال 72 ساعة فقط.

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وأما لماذا تأخر إعلان قرارات اللجنة وما ترتب على ذلك من أداء لاعب الزمالك إمام عاشور لمباراة فريقه أمام سموحة ، فإن القاعدة أن اللاعب يحق له المشاركة ما لم يصدر بحقه قرار نهائي ، وتسري العقوبة الموقعة عليه بمجرد الإخطار الرسمي بها والذي حددته المادة 16 من اللائحة إما بالبريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي.

ولما انتهت لجنة الانضباط من اجتماعها في وقت متأخر من مساء الاثنين ختمت قرارها الخاص باللاعب بأن العقوبة تسري اعتبارا من 6 أكتوبر أي اليوم التالي لاجتماع اللجنة والذي قامت خلاله إدارة الاتحاد بإخطار النادي رسميا بالعقوبة.

أما لماذا سرت عقوبة فرجاني اعتبارا من مباراة سموحة، فذلك لكونه تم طرده في المباراة السابقة فتم ايقافه تلقائيا دون الحاجة لإخطاره بالإيقاف ، ولذلك فإن العقوبة الصادرة بحقه تتضمن الايقاف التلقائي والعقوبة الخاصة بالمخالفة التي ارتكبها ومجموعها 6 مباريات.