شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يهنئون أحمد الشيخ بعد قدوم "كايلا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو النادي الأهلي على تهنئة زميلهم أحمد الشيخ بعد أن رُزق بمولودته كايلا في الساعات الماضية، حيث قام اللاعبون بتهنئة اللاعب هاتفيا لحين مقابلته في مقر النادي.

وغاب أحمد الشيخ عن مواجهة الاهلي وانبي لاستمرار معاناته من اصابة عضلية في الوقت الذي رفض الجهاز الفني التسرع في الدفع به منعا لتفاقم اصابته خاصة وان الفريق يواجه ازمة تعرض العديد من لاعبيه لاصابات قوية. وحقق الاهلي فوزاً كبيراً على أنبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء امس ،الأربعاء، بإستاد الاهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حمسها الاهلي لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدوري والخامسة على التوالي. سجل أهداف الاهلي مروان محسن (هدفين) وجونيور أجاي (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 85 نقطة ويواصل تربعة على قمة الدوري فيما توقف رصيد انبي عند 45 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

الاهلي وانبي

الاهلي وانبي

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل ضم ، كلاً من : علي لطفي، محمد هاني ،حمدي فتحي ،أيمن أشرف ، أحمد فتحي ،أليو ديانج ،عربي بدر ،وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاي ومروان محسن ، وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث غاب كلاً من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي كما غاب التونسي على معلول والانجولي جيرالدو لتواجدهما مع منتخبي بلادهما. فيما لعب أنبي المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، علي فوزي ، أسامة جلال ، رامي صبري ، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو ، عبد الرحمن عامر ، تونيا دي ليو، محمود قاعودو أحمد علي ، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.