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جدة - عمرو شويل التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادى دجلة بحثا عن الفوز في مباراة اليوم للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدورى، وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة في الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى.

التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد وادي دجلة

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد ومحمد حسن، امامهما احمد سيد زيزو وإسلام جابر ومصطفي فتحي، وفي الهجوم كاسونجو.

الزمالك ضد وادي دجلة

على الجانب الأخر، يسعى فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى بابا فاسيليو لتحقيق الفوز على الزمالك، وإقتناص ثلاث نقاط غالية، تساعد الفريق فى الهروب من صراع الهبوط لدورى القسم الثانى، حيث مازال هناك صراع شرس لتحديد الفريق الثالث الذى سيهبط بجانب ناديى طنطا ومصر، الذان تأكدا عدم تواجدهما فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، ليصبح الصراع مستمر بين بعض الفرق المهددة بالهبوط، وعقد الخواجة اليونانى جلسة فنية مع لاعبى فريقه أمس الأربعاء، كشف خلالها بعض نقاط القوة والضعف فى صفوف الزمالك، والطريقة التى سيعتمد عليها البرتغالى جيمى باتشيكو، مستعينًا بمواجهة الأبيض الأخيرة فى مسابقة كأس مصر أمام سموحة، والتى حسمها الزمالك قبل نهاية الشوط الإضافى الثانى.

التشكيل المتوقع لوادي دجلة أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض وادى دجلة المباراة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة أمام أسوان، وحقق الغزلان الفوز فيها بهدف دون رد، وجاء التشكيل كالتالى.. في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، في خط الوسط : محمد رضا، عبد الله محمود، محمد عبد العاطي، في خط الهجوم : عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، رجب عمران.

الزمالك ضد وادي دجلة

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 64 نقطة جمعها من 31 مباراة ، وسيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة امام الأهلي في الدور الأول، وأحرز لاعبوه 45 هدف ، واستقبل 25 هدف، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة. Advertisements ترتيب وادي دجلة في جدول الدوري المصري

يدخل وادى دجلة المباراة وليس أمامه سوى الفوز للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 31 مباراة ، واحرز لاعبوه 31 هدف ودخل مرماه 39 هدف، ويفصل بين وادي دجلة واخر مركز في الهابطين 4 نقاط فقط مما يجعل الفريق مهدد بقوة للهبوط الى القسم الثانى.

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز، من أجل مواصلة البقاء في الصدارة والابتعاد أكثر عن ملاحقه المباشر بيراميدز، الذي يطارده على الوصافة من أجل خطف التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

بينما وادي دجلة يقبع في القاع ويصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط، نظرًا لتساوي النقاط بينه وبين بعض الفرق التي تقبع خلفه وفارق نقاط قليل بين الأخرى، لذا سيقاتل بكل قوة وشراسة لمحاولة خطف المباراة وحصد 3 نقاط ثمينة وهامه في مشواره للهروب من شبح الهبوط.