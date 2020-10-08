شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد محمود نجم أقوى من الشدائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد محمود لاعب الزمالك من أكثر اللاعبين اللذين يداهمهم شبح الأصابات خلال الفترة الأخيرة واحدة تلو الأخرى، ولكنها تعد إصابات قدرية لم تكن بسبب الإستعجال فى العودة أو خطأ تشخيصي أو ما إلى غيره ، ولكنه لاعب قوى لديه إيمان شديد بالأقداروبقدراته أيضا على تخطى الصعاب .

وأجرى أمس الأربعاء محمد محمود جراحة ناجحة فى غضروف الركبة ، بعدما فشل فى علاج الآلام الشديدة التى عانى منها طوال الفترة الماضية بالمسكنات وبرامج التأهيل التى خضع لها ، ومن المقرر أن يغيب محمد محمود ستة أشهر جديدة عن الملاعب.

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وأجرى محمد محمود جراحتين في الرباط الصليبي بشكل متتالي منذ انضمامه للأهلي في يناير 2019 قادماً من دجلة قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بقطع في غضروف الركبة منذ عدة أسابيع ليغيب عن الملاعب ستة أشهر.

وشهدت الفترة الماضية معاناة محمد محمود من آلام شديدة فى الركبة بمجرد مشاركته فى التدريبات الجماعية أو تدريبات الكرة وأجرى اللاعب أشعة قبل عدة أسابيع أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة وسافر اللاعب إلى المانيا للوقوف على حجم الإصابة وإجراء جراحة فى الركبة إذا استدعى الأمر ذلك لكن الأطباء فى ألمانيا أكدوا للاعب أنه لا يُعاني من أى إصابات في الركبة ولا يوجد قطع في الغضروف كما اثبتت الأشعة التى أجراها في القاهرة .

وعاد محمد محمود للقاهرة وخاض تدريبات تأهيلية لعدة أيام وبدأ المشاركة في تدريبات الكرة لكنه كان يشعر بآلام شديدة في الركبة بمجرد المشاركة في هذه التدريبات وبعدما إستمرت هذه الآلام طويلاً لم يجد مسئولو الاهلى أمامهم سوى إجراء جراحة غضروف الركبة للاعب وتم إجراءها لدى الدكتور أحمد عبد العزيز بالقاهرة .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد محمود فى الصور التالية :