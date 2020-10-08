شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يخسر من نيجيريا برباعية ومن ليبيا بثنائية ويطيح بتارديللى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 1971 خسر المنتخب المصرى أمام المغرب بهدف دون رد فى دورة ألعاب البحر المتوسط والتى أقيمت بمدينة أزمير بتركيا، وفى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 1977 عندما حل المنتخب المصرى ضيفا على نيجيريا فى أولى مباريات المنتخب المصرى فى الدور الرباعية المؤهلة لكأس العالم "الأرجنتين 1978"، وسقط بهزيمة برباعية نظيفة.

وفى 8 أكتوبر 1989 حقق المنتخب المصرى تعادلا بطعم الفوز، مع منتخب الجزائر الرهيب بملعبه فى ذهاب الدور النهائى لتصفيات المؤهلة لكأس العالم "إيطاليا 1990".

وفى 8 أكتوبر 2000 حقق المنتخب المصرى فوزه الوحيد على السودان بملعبه بهدف دون رد سجله حسام حسن فى ثانى جولات المجموعات المؤهلة لأمم أفريقيا "مالى 2002".

وفى 8 أكتوبر 2004 تلقى هزيمة غير متوقعة أمام ليبيا بملعبها بهدفين مقابل هدف وحيد سجله عمرو زكى، تطيح بالإيطالى تارديللى من قيادة المنتخب بعد أن تضاءلت فرص المنتخب فى الوصول لمونديال "ألمانيا 2006".

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.

فى سياق مختلف، استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تحديد موعد 12 نوفمبر المقبل، موعدا لمباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، بعدما قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.