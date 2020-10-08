شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يشيد بأداء الأهلى مع موسيمانى ودعم جماهير النادى للمدير الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، أن الفريق الأحمر تميز فى آخر مباراتين بعدم المركزية فى الهجوم، مشيرا إلى أن مصر تُقدر الأفارقة، وهم يعرفون قيمة مصر والنادى الأهلى جيداً، وأن ميزة جمهور القلعة الحمراء أنه دائما يساند المدير الفنى.

وأعرب يوسف، عبر حسابه على تويتر، عن أمنياته بالشفاء العاجل للنجم محمد محمود، مطالبا من لاعبى الفريق دعمه، قائلا: "يا ريت كل لاعبى الأهلى يتواجدون بجواره ويساندوه دائماً".





وحقق الأهلى فوزاً كبيراً على إنبى بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدورى، التى حمسها الأهلى لصالحه رسمياً مؤخراً للمرة الـ42 للدورى والخامسة على التوالى.

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سجل أهداف الأهلى مروان محسن (هدفين) وجونيور أجايى (هدف) وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 85 نقطة ويواصل تربعه على قمة الدورى فيما توقف رصيد انبى عند 45 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل ضم كلاً من: على لطفى، محمد هانى، حمدى فتحى، أيمن أشرف، أحمد فتحى، أليو ديانج، عربى بدر، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجاى ومروان محسن، وشهدت قائمة الأهلى للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث غاب كلاً من: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولى وأحمد الشيخ ومحمد الشناوى ورامى ربيعة وآليو بادجى كما غاب التونسى على معلول والانجولى جيرالدو لتواجدهما مع منتخبى بلادهما.

فيما لعب إنبى المباراة بتشكيل مكوّن من محمد جاد، على فوزى، أسامة جلال، رامى صبرى، كريم فؤاد، محمد رزق، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، تونيا دى ليو، محمود قاعودو أحمد على، فيما يجلس على دكة البدلاء عبد العزيز البلعوطى - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيونى - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.