شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حسام عبد المنعم يحول وجهة الدوري من الجزيرة لميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط حسام عبد المنعم مدافع الزمالك السابق في أذهان جماهير ناديه بنجاحه في إحراز هدف عزيز حول وجهة الدوري موسم 2002/2003 من الأهلي للزمالك، وأحرز حسام عبد المنعم هدفاً ولا أغلى للزمالك في شباك الإسماعيلي في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري العام ليقود فريقه لفوز على الدراويش بهدف نظيف، في الوقت الذي خسر الأهلي من انبي بهدف نظيف أحرزه سيد عبد النعيم في نفس التوقيت على الرغم من أن فوز الأهلي أو تعادله كان سيحسم لقب الدوري لصالحه.

جاء الهدف في الدقيقة 37 من عمر المباراة ليكسر حسام عبد المنعم حدود الأمل لجمهور الزمالك بعدما سدد قذيفة سكنت مرمي الإسماعيلي معلنة تقدم الزمالك بهدف نظيف، في الوقت الذي وصلت أنباء لاستاد القاهرة بتأخر الأهلي بهدف نظيف، وتنتهي المباراتين بهذة النتيجة ويتحول الدرع من الجزيرة الي ميت عقبة.

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