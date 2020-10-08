شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحذر من حقن محمد الشناوي بالكورتيزون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر أحد أعضاء الجهاز الطبي بالأهلي، الحارس محمد الشناوي، من اللجوء للحقن بالكورتيزون، لتفادي تاثيره المستقبلي على الحارس.

يأتي ذلك بعد ترددت أنباء حول إمكانية حصول الحارس الذي يعاني من الإصابة على حقن كورتيزون من أجل اللحاق بمباراة الوداد المغربي.

ووفقًا لمصدر مقرب من حارس الأهلي ومنتخب مصر، فإن الطبيب حذر اللاعب من خطورة الكورتيزون الذي قد يساعده بالفعل على اللحاق بالمباراة، لكنه سيتسبب في أضرار بالغة على صحته ومسيرته مع الأهلي.

ويحيط الغموض موقف محمد الشناوي من اللحاق بمباراة الفريق مع الوداد المغربي المقررة 17 أكتوبر الجاري، في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وذلك بعدما تعرض اللاعب لشد في العضلة الضامة.

وكان المدير الفني للأهلي موسيماني قد استفسر من الطبيب عن إمكانية حقن «الشناوى» بالكورتيزون في حالة عدم تماثلة للشفاء قبل السفر إلى المغرب.

ووفقًا للمصدر المقرب من حارس الأهلي، فإنه أخذ بنصيحة الطبيب، ورفض اللجوء للحقن بالكورتيزون، حتى لو تسبب ذلك في غيابه عن المباراة، موكدًا أن اللاعب يستجيب للعلاج، وفرص لحاقه بالمباراة بشكل طبيعي تفوق الـ60٪؜، وبالتالي لا حاجة للتسرع والحقن.

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