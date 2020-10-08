شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك لياسر ريان: لا يشرفنا انضمام نجلك لفريقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عضو بارز بمجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديه لا يشرفه انضمام أحمد ياسر، لاعب الجونة ونجل ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أحمد تم طرده من ناديه لعدم قناعتهم بإمكانياته وتمت إعارته للجونة كنوع من المجاملة لوالده بدلًا من الاستغناء عنه تمامًا».

وانتقد عضو الزمالك تصريحات ياسر ريان مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، والتى قال فيها إن نجله قد يلعب لأي نادي في مصر عدا نادي الزمالك.

وقال عضو الأبيض: «ياسر ريان يتحدث عن نجله وكأنه لا يعلم أنه لم يحرز سوى ٥ أو ٦ أهداف، وبالتالي فإن الفرق الثلاثة الهابطة للقسم الثاني لن تهتم به».

وتابع: «أحب أفكر ياسر ريان أن ابنه هو بديل لمهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مصطفى محمد، وإذا أراد ياسر ريان أن يغازل الأهلي لإعادة ابنه فعليه عدم ذكر الزمالك الذي لا يشرفه انضمام مثل هذا اللاعب سيئ السلوك لصفوفه».

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