شكرا لقرائتكم أسوان يستدرج حرس الحدود تحت شعار "الفائز مولود والخاسر مفقود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يستدرج أسوان نظيره حرس الحدود في الخامسة والنصف عصراً على ستاد كلية الشرطة في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر في 13 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

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وشدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان على لاعبيه ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات بعد نزيف النقاط المستمر منذ الفوز على الزمالك بهدف دون رد ، وبات فريق أسوان بحاجة إلى حصد 6 نقاط فقط خلال المباريات الأربعة المتبقية ليصل إلى النقطة 40 وهى التى لن يستطيع فريق حرس الحدود الوصول إليها، في المقابل ويسعى طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق فوزه الثانى منذ العودة لتدريب الفريق بعدما حقق فوزاً وتعادلا وثلاث هزائم منذ توليه المسئولية قبل أسبوعين في محاولة للهروب من الهبوط الذى بات أقرب فريق إليه بعد طنطا ونادى مصر اللذان هبطا بشكل رسمي.

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام حرس الحدود مكون من :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام أسوان مكون من :" أحمد السعدني ، حسن مجدي خالد سامي، ومحمد عبدالفتاح وعمرو الحلواني ، محمد أسامة ومصطفى جمال، وحامد خالد وعلي الزهدي ، محمد عبداللطيف جريندو أونتوني لوكاسا".