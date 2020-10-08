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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة



يلتقي فريق الزمالك بنظيره وادي دجلة، في الثامنة مساء يوم الخميس 8 أكتوبر 2020، وذلك على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة



ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز، من أجل مواصلة البقاء في الصدارة والابتعاد أكثر عن ملاحقه المباشر بيراميدز، الذي يطارده على الوصافة من أجل خطف التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة



بينما وادي دجلة يقبع في القاع ويصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط، نظرًا لتساوي النقاط بينه وبين بعض الفرق التي تقبع خلفه وفارق نقاط قليل بين الأخرى، لذا سيقاتل بكل قوة وشراسة لمحاولة خطف المباراة وحصد 3 نقاط ثمينة وهامه في مشواره للهروب من شبح الهبوط.