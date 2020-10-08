شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه دجلة وديا استعداداً لتصفيات افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين اليوم نظيره دجلة وديا في إطار استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا ٢٠٢١ في موريتانيا والتى تنطلق فى نوفمبر المقبل بتونس، وانضم أمس الرباعي محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وحازم هاني لاعب المنصورة وزياد الجيوشي لاعب الجونة وفاضل شريف لاعب الإنتاج الحربى لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة فى التدريب المسائى المقرر عصر اليوم بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة بعد الاتفاق مع الجهاز الفنى للأندية على انضمامهم نظرا لاقتراب موعد بطولة شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر ،من المنتظر أن يقوم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الفراعنة مواليد 2001، بإشراكهم في جزء من مباراة اليوم الودية أمام فريق وادى دجلة.

يذكر أن الجهاز الفني ينتظر الرد النهائي من اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات بشأن حسم موعد انطلاق البطولة في موعدها أو التأجيل لمدة شهر لتقام في ديسمبر بدلا من التاسع من نوفمبر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.

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فى سياق متصل وافق الجهاز الفنى لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين، على طلب النادى الأهلي باستعادة خدمات محمد المغربى مدافع المنتخب الشاب والفريق الأحمر وتواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الجهاز الفني للمنتخب لاستعادة خدمات المغربى للمشاركة فى مران الفريق الأول استعدادا لمباراة إنبي بعد غد الأربعاء.