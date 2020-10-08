شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرفض الزج باسم رئيس الوزراء في أزمته مع اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من الزج باسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الأزمة المثارة حاليًا بين اللجنة الأوليمبية وبين رئيس القلعة البيضاء بعد قرار إيقافه 4 سنوات.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: «أرفض تمامًا الزج باسم رئيس الوزراء في مثل هذه الأمور، احترامًا لقيمة ومقام رئيس وزراء مصر، الذي يحظي باحترام الجميع».
وتابع: «الزج باسم رئيس الوزراء يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك من يحاولون الصيد في الماء العكر، ويؤكد أن هناك من يخططون لإحداث فتنة بين الجمهور، لكننا لن نسمح لهم».
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