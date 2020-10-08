شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوي ساخراً: «إنبي مفوت الماتش للأهلي»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سخر الفنان نبيل الحلفاوي من بعض الآراء التي تداولتها مواقع التواصل في الساعات الأخيرة عن «تفويت» إنبي مباراته أمام الأهلي، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة بمنافسات الجولة 32 للدوري المصري الممتاز.

وكتب الحلفاوي في رد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر:«أيوه.. دافعين في الماتش ده شيء وشويات عشان ناخد الدوري»، وذلك بعدما قال أحد متابعيه:«إنبي أصلا ما بتلعبش حلمي طولان بايع الماتش».

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي خلال الموسم الجاري، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.