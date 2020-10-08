شكرا لقرائتكم معاون فايلر: الشناوي يمكنه اللعب بأقوى الدوريات العالمية.. وكومان دليل براءتنا مع أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ديفيد سيزا مدرب عام الأهلي السابق أن محمد الشناوي لديه الإمكانيات التي تؤهله للعب في أقوى الدوريات العالمية وهناك السولية ومعلول وجونيور أجايي والأهلي لديه العديد من اللاعبين الأقوياء واذا كنت ترغب في تحقيق الألقاب فعليك أن يكون لديك لاعبين مثل اللاعبين الموجودين في الأهلي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: اللعب في الأهلي ليس بالأمر السهل ويجب أن يكون للاعب صفات تؤهله للعب في الفريق الأول وشيئا فشيئا يشارك الشباب في الفريق الأول ويجب ألا يكون هناك تسرع وفي بعض الأحيان كان هناك لاعبين صغار يشاركون.

كشف أن وليد أزارو لاعب قوي وأحرز العديد من الأهداف واختيار احترافه قمنا باتخاذه لأن جونيور أجايي كان يلعب كمهاجم وهناك العديد من اللاعبين ونبحث دائما عن لاعبين يلعبون بطريقة مختلفة وأزارو لاعب جيد ولكن الأفكار التي تحكم تواجد لاعبين بعينهم كما يحدث في برشلونة بعدما قام كومان باستبعاد لاعبين واستقدام لاعبين جدد وهذه هو السائد في كرة القدم.

أردف: جونيور أجايي في بداية الموسم كان يلعب بطريقة هائلة وأحرز العديد من الأهداف وكان يلعب في مركز متقدك كمهاجم وكان حاسم في بعض المباريات وبعد الانغلاق الذي حدث بسبب كورونا لم يكن من السهل لأي لاعب ترك عائلته منذ شهور أن يعود بنفس الأداء بعد فترة الاتغلاق ولكنه لاعب بمواصفات كبيرة ولاعب قوي وأتمنى أن يحافظ اللاعب على مستواه.

أشار: جيرالدو لاعب لديه صفات هامة والأهلي ليس لديه لاعب مثل جيردالدو يمكنه الهجوم من العمق وبالنسبة لنا لم يكن يحرز العديد من الأهداف ولكن كان عليه ان يكون حاسما في احراز الأهداف.

Advertisements

شدد: من الصعب أن أحدد احتياجات المدرب الجديد لأنه قرار من اختصاص المدرب الجديد ولكن بالنسبة لي أرى أن أحمد فتحي سيترك فراغا بالأهلي وعلى الأهلي أن يجد بديلا له ومحمد هاني لديه مستقبل رائع ويجب أن يكون لاعب آخر معه يلعب في هذا المركز.

يؤمن بأن خبرات موسيماني الإفريقية ستشاعده في افريقيا لأنه يلعبب كيفية اللعب في افريقيا ن مضيفا: بقاء يشيل ياناكون مكسب للأهلي وهو يبذل عمل جاد ويحاول رفع مستوى حراسة المرمى وسعيد لاستمراره بالأهلي وهو يعلم كيف يقوم بتدريب الثلاث حراس مرمى ومكسب للأهلي أن يستمر ياناكون في الأهلي.

وعن العمل في مصر مجددا أكد: أنا مدرب محترف ومنفتح لجميع الاحتمالات لو جاءني أي عرض للعمل في الدوري المصري ولدي أدواتي التي سأستخدمها ولن أرفض أي عرض يقدم لي للعمل في مصر.

وعن ذكرياته في مصر رد قائلا: لن أنسى الاحتفالات التي كنا نقوم بها مثل مباراة السوبر وهي من الأمور التي لن أنساها، ولدي العديد من الصداقات داخل الأهلي ولدي العديد من الاتصالات مع الأشخاص الذين كنت أعمل معهم ولن أنسى ما حدث معي في مصر وكل من عملت معهم داخل النادي وسعيد جدا بتلك التجربة الكبيرة.