شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف إنبي ويفتح "صفحة" بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني ملف مباراة إنبي التى أقيمت أمس الأربعاء في الدوري، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، وبدأ التركيز في مباراة بيراميدز الهامة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري والتي ستقام الأحد المقبل ويستعد الاهلي لإستعادة بعض لاعبيه الذين غابوا عن لقاء أنبي في مباراة بيراميدز حيث خسر الأحمر جهود 9 لاعبين أمام الفريق البترولي ، وهم: ياسر إبراهيم للإيقاف فيما غاب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما غاب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

من ناحية أخرى ، قرر مسئولو النادي زيادة الراتب الشهرى الخاص بمشيل يانكونى مدرب حراس مرمي الفريق بعد موافقته على الاستمرار بالجهاز الجديد والانفصال عن السويسري رينيه فايلر وفي هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن راتب يانكونى مدرب حراس مرمى النادي الأهلي أصبح 12 ألف دولار بدلا من 10 آلاف دولار ويأتي ذلك تقديراً للمستوى الجيد الذي يقدمه محمد الشناوي في الفترة الأخيرة وأصبح ابرز لاعبي الاهلى في الموسم الحالي.

بعيداً عما سبق ،أرسل الأهلى خطاباً رسمياً منذ أيام للجنة التأديب والانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يشكو فيها نادى النجم الساحلى التونسى بسبب عدم سداد الأخير مستحقات الأهلي المتأحرة بشأن صفقة الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الأهلي السابق والنجم الساحلى الحالى، والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار رغم حصول بطل مصر على حُكم من فيفا منتصف يوليو الماضى يُجبر بطل تونس على تسديد مستحقات الأهلى خلال 45 يوماً من تاريخ الحكم غير أن النادى التونسى لم يلتزم..وانتظر الاهلى التزام النجم الساحلي بتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار خاصة أن حكم فيفا جاء بعد فشل محاولات ودية كثيرة لجأ لها مسئولو القلعة الحمراء لتسوية الأزمة دون تصعيدها لكن الطرف التونسى لم يلتزم فما كان من الأهلي إلا التصعيد منذ فترة وحصل على حكم لصالحه ، وقال مصدر فى الأهلى إن مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب خاطب أكثر من جهة محلية وقارية ودولية مؤخراً حتى يحافظ على حقوق النادي منها لجنة الانضابط في "فيفا" والاتحاد المصرى لكرة القدم الذى قام بدوره بإخطار الاتحادين التونسي والأفريقي للعبة من أجل تفعيل قرار منع النجم الساحلي من القيد تنفيذاً لقرار الفيفا بجانب غيقاف اللاعب الإيفواري.