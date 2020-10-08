مواجهات قوية فى خامس جولات دورى محترفى اليد و المرتبط 2002

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 والمرتبط 2002 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية، حيث يلتقى طلائع الجيش مع سموحة وأسيوط الرياضى مع الزمالك وبترول أسيوط مع حدائق الأهرام فى الأولى، فيما تشهد المجموعة الثانية ، لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع بورسعيد و الأوليمبى مع سبورتنج و البنك الأهلى مع أصحاب الجياد .
وتشهد جولة 12 نوفمبر لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.
وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.
كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد
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