شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الخميس فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر غداً الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 19 لمسابقة الدوري العام، ويستعيد فريق الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمود دونجا لاعبا الفريق فى مواجهة المصرى البورسعيدى بعد انتهاء إيقافهم حيث غاب الثنائى عن مباراة الانتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بهدف دون رد بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة سموحة بالجولة الماضية التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق .

أغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة الانتاج الحربى التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري العام وفاز بها الدراويش بهدف دون رد سجله عمر الوحش ليضمن البقاء بشكل رسمى فى الدوري، ونظرًا لضيق الوقت بين المباراتين لم يحصل الفريق الأصفر على راحة حيث توجه للأسكندرية مباشرة لإجراء تحليل رابيد تيست وخاضت العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة الانتاج الحربى تدريبات استشفائية بينما خاض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وتعرض أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لجزع فى الكاحل والتى على اثرها تم استبداله خلال مواجهة الإنتاج الحربى ، كما تعرض محمد صادق جناح الفريق لإجهاد شديد فى العضلة الخلفية ، فيما أصيب وجيه عبد الحكيم مهاجم الفريق بخلع فى الترقوة.

وتأكد غياب محمد صادق ومحمد هاشم ثنائى الفريق عن مواجهة المصرى البورسعيدى يأتى ذلك بعد حصولهما على الانذار الثالث فى مواجهة الإنتاج الحربى التى انتهت بانتصار الفريق بهدف مقابل لاشىء.