العطار يتحدث عن.. "رابطة الأندية".. استمرار اللاعبين مع أنديتهم بعد انتهاء العقود.. وبنود المدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن بند رابطة الأندية تم وضعه في لجنة النظام الأساسي؛ حيث سيتم عرضها على الجمعية العمومية ليكون هناك رابطة للقسم الأول والثاني تكون مسؤولة عن تسويق وتوزيع حقوق الأندية.

وتابع العطار، خلال مداخلة أجريت معه ببرنامج "جمهور التالتة":"صاحب المصحلة يسوّق حقه ويحدد نسبته وهنا سيزول قليلاً النزاع بين الأندية واتحاد الكرة في هذا الشأن".

وتطرق المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في حديثه للبنود الخاصة بتعاقد الأندية مع المدربين، قائلاً:"البنود الجديدة تحافظ على الطرفين فنُلزم بأن يكون هناك عقداً واضحاً وصريحاً بينهما يُحدد الالتزامات والواجبات بينهما ونُلزم المدرب في الوقت ذاته باحترام العقد وإذا لم يكن هناك التزام من جانبه فليستريح هذا الموسم، كما إذا لم يوثق العقد لن يصدر للمدرب البطاقة التعريفية لدخول المباريات".

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وتابع المدير التنفذي لاتحاد الكرة:"سيكون هناك تعليمات للمراقبين بمتابعة البطاقة التعريفية ID الخاصة بكل مدرب فكل واحدة ستحد فيما بعد مناطق تحرك كل عنصر من عناصر اللعبة داخل الاستاد هذا يحدث في البطولات العالمية وبدأنا تطبيقه هذا العام مع الأجهزة الفنية والإدارية ومن الموسم المقبل سيكون الأمر أكثر تحديداً ونظاماً".

وأغلقت اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة الباب أمام المدرب الذين يفسخ تعاقده مع ناديه من جانبه، من الانتقال لتدريب نادي آخر، مع إمكانية انتقال المدرب لتدريب نادي آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط بالموسم.

وأتم العطار حديثه بتوضيح موقف اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بنهاية موسم 2019/2020 من الاستمرار مع فرقهم، بقوله:"إذا انتهت بطولة الدوري تنتهي معها العقود التي كان من المقرر أن تنتهي موسم 2019/2020 وإذا كان العقد ينتهي هذا العام لايحق للاعب المشاركة بعدها وعليه التجديد ولو هناك قيد في الاتحاد الافريقي كما هو متاح الآن فيمكنه القيد والمشاركة".