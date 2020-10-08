محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
طولان يتحدث عن.. "الحكم على موسيماني".. غياب شريف.. وسبب هدفي مروان
سامي قمصان: اللاعبون بدأوا يعتادوا على طريقة موسيماني.. وسنقاتل للتتويج بالأبطال
موسيماني يعلق على انتقال أزارو للاتفاق السعودي
موسيماني: هناك إيجابيات.. يجب أن نتحسن في أمر.. وسعيد بمروان
عبد الحفيظ: موسيماني "بيلعب كورة".. ونستهدف تجنب الإصابات قبل لقاء الوداد
اتحاد الكرة يحدد.. 30 لاعبا بقائمة الفرق.. 5 أجانب.. وبند خاص للمدربين
الأهلي يُعرقل زحف "إنبي" للمربع الذهبي بثلاثية نظيفة
"للجماهير ووزير الرياضة".. 20 رسالة من مرتضى منصور بعد مؤتمر الرموز
"تكريم ودعم جديد".. مؤمن زكريا سفيراً لنهائي دوري أبطال أفريقيا
لماذا تواجد 12 نجمة على حافلة الأهلي الجديدة؟.. بريزنتيشن توضح
الخليج 365 يوضح.. حقيقة خضوع محمد محمود لجراحة في غضروف الركبة
لاعب الزمالك السابق يُعلن إصابته بفيروس كورونا
مساعد فايلر يتحدث عن.. "احترافية الخطيب والأهلي".. حقيقة تحذير جروس..وضم كهربا
مرتضى منصور: اتحاد الكرة أخبرني بقرار عزلي.. والزمالك مهدد بالإيقاف
وكيله: كارتيرون تفاجأ بعدم انضمام بابل للزمالك
"كان ممكن نلحقه"..رئيس مركز شباب فارسكور يكشف تفاصيل وفاة مدرب الفريق في الملعب
حسام عاشور: مسئول في الاهلي شن حملة تشويه ضدي بسبب شُكر آل الشيخ
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. 20 رسالة لمرتضى منصور.. ولماذا تواجد 12 نجمة على حافلة الأهلي الجديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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