مُساعد فايلر: شعرنا بحزن بعد رحيل رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف ديفيد سيزا مساعد المدرب السويسري السابق للأهلي رينيه فايلر، أن الجهاز الفني شعر بحزن بعد رحيل رمضان صبحي.

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز بعد أن رفض التوقيع للنادي الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي ليتسبب في صدمة لفريقه.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال سيزا :"شعرنا بالحزن بعد رحيل رمضان صبحي، لكننا لم نغضب، هو لاعب قوي ويمكنه صناعة الفارق".

Advertisements

وأضاف مساعد المدرب السابق في الأهلي :"في النهاية رمضان صبحي قام باختياراته، ولا يمكنني التحدث بالنيابة عنه، لكنه بالطبع لاعب مهم ومؤثر".

وتابع سيزا :"رحيل رمضان صبحي أشبه برحيل فيجو عن برشلونة، في النهاية هذه أمور تحدث في كرة القدم، وفي النهاية هو لاعب قوي يمكنه صناعة الفارق".

وأنهى سيزا :"الأهلي لا يقف على لاعب، لديه الآن كهربا يمكنه القيام بنفس دور رمضان صبحي واللعب في مركزه، لم يشارك كثيراً بسبب الإصابة لكنه لاعب مميز".