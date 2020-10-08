مساعد فايلر يتحدث عن.. "احترافية الخطيب والأهلي".. حقيقة تحذير جروس..وضم كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ديفيد سيزا المدرب العام السابق لفريق الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء لم تتدخل في عملهم بل كانت تتركهم يعملمون بكل أريحية.

وأضاف سيزا، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ملعب أون تايم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"رئيس النادي محمود الخطيب كان لاعباً ويعلم كيف تسير الأمور وكيف يتعامل باحترافية وقراءة من أمامه وكل العاملين بالنادي بداية من رئيسه لأحدث عامل يريد الفوز".

وتطرق المدرب العام السابق للأهلي عن فكرته عن مصر قبل المجيء، قائلاً:"نعلم أن محمد صلاح يمثل الكرة المصري وعلمنا بعض المعلومات قبل مجئينا عن النادي والبطولات التي حصل عليها وكان هناك تحدي كبير لتدريب فريق كبير مثل الأهلي وكنا متحمسين لحصد المزيد من البطولات، وعندما تغير نادي أو بلد تشعر بالقلق ولكن تم استقبالنا جيداً وكنت أشعر أنني في بلد والسنة التي قضيناها هنا كانت هامة والقاهرة تذكرني بمدن أوروبية".

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وتابع سيزا قائلاً:"لم تواجهنا أي صعوبات فالأهلي يمتلك لاعبين محترفين وهو من الأندية القوية المتواجدة على القمة واللاعبون يستطيعون لعب 40 أو 50 مباراة متتالية بالتركيز ذاته وبالنسبة لي الأهلي مثل أندية أوروبا في ذلك والدوري المصري دوري قوي وله مستقبل قوي".

وعما تم تداوله عن تحذير جروس مدرب الزمالك الأسبق لنظيره السويسري فايلر، المدرب السابق للأهلي من ضم "كهربا"، رد سيزا:"أعلم جروس منذ 20 عاماً ولكن لاأعلم شيئاً عن ذلك، كهربا لاعب صاحب موهبة كبيرة وقدرات عالية داخل الملعب، وتابعنا كل من انضم للأهلي معنا قبل التعاقد معه، كما كن نُراقب أيضاً من كانوا يلعبون في الأندية الأخرى مثل الجونة، والقرارات المتعلقة بصالح جمعة كانت لصالح الفريق بشكل عام ولايوجد أي أمور شخصية".

وأتم المدرب العام السابق للأهلي تصريحاته بالإشادة بموقف الأهلي بتكريمه والجهاز الفني كاملاً:"لم أتوقع ذلك وهو أمر جميل وأشكر الأهلي ورئيسه وجميع اللاعبين".