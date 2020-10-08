مرتضى منصور: اتحاد الكرة أرسل خطاب لي بالعزل من رئاسة الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى إخطارًا من اتحاد الكرة بشأن عزله من رئاسة نادي الزمالك.
وكانت اللجة الأولمبية المصرية أعلنت إيقاف مرتضى منصور 4 أعوام عن ممارسة أي نشاط رياضي مع إلزام نائب الرئيس بإجراء انتخاباتمبكرة على مقعد الرئيس.
وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، "اللجنة الخماسية أرسلت خطابًا اليوم بناءً على قرار اللجنة الأولمبية يخطرني من خلاله بالعزل من رئاسة النادي".
وأضاف: "كما طالبتني بدفع الغرامة 100 ألف جنيه، كما حذرني بإيقاف قيد اللاعبين حال عدم السداد".
وتابع "أقول لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديك مذكرة وأنت اجتمعت بالمستشارين القانونين وأبلغوك بأن ما تفعله اللجنة الأولمبية عبث".
وأتم: "يجب أن يصدر رئيس الوزراء بيانًا على تلك المهزلة حتى لا يغضب الشباب وينزلون إلى الشوارع".
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