أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق، هو من اختار التعاقد مع أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي.
وأعلن نادي التعاون السعودي الذي يدربه باتريس كارتيرون، تعاقده رسميا مع أري بابل لمدة موسمين.
وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيويونية عبر قناة إم بيسي، أنه كان يعلم أن أري بابل سينضم إلى التعاون السعودي بعد تصريحاته ضد الزمالك في الأيام الماضية.
وكان بابل أدلى بتصريحات تليفزيونية انتقد في طريقة تعامل إدارة الزمالك معه، بعد توقيعه للفريق.
وعن استعدادات الزمالك لدوري أبطال أفريقيا، أكد أحمدمرتضى أن الزمالك يسعى للتتويج ببطولة أفريقيا، مشيراً أن لاعبي الزمالك يدركون حجم المؤامرات التي تحيط بالنادي.
وشدد أن نادي الزمالك يعيش في عصره الذهبي في الفترة الأخيرة، مشيرا ان هذا السبب وراء سعي البعض لهدم استقرار النادي.
يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت إيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام مع الزام نائب رئيس النادي بإجراء انتخابات على مقعد الرئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى: كارتيرون صاحب فكرة التعاقد مع أري بابل ولم أتفاجئ بانضمامه للتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.