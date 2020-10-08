أحمد مرتضى: كارتيرون صاحب فكرة التعاقد مع أري بابل ولم أتفاجئ بانضمامه للتعاون

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق، هو من اختار التعاقد مع أري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي.

وأعلن نادي التعاون السعودي الذي يدربه باتريس كارتيرون، تعاقده رسميا مع أري بابل لمدة موسمين.

وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيويونية عبر قناة إم بي

سي، أنه كان يعلم أن أري بابل سينضم إلى التعاون السعودي بعد تصريحاته ضد الزمالك في الأيام الماضية.

وكان بابل أدلى بتصريحات تليفزيونية انتقد في طريقة تعامل إدارة الزمالك معه، بعد توقيعه للفريق.

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وعن استعدادات الزمالك لدوري أبطال أفريقيا، أكد أحمد

مرتضى أن الزمالك يسعى للتتويج ببطولة أفريقيا، مشيراً أن لاعبي الزمالك يدركون حجم المؤامرات التي تحيط بالنادي.

وشدد أن نادي الزمالك يعيش في عصره الذهبي في الفترة الأخيرة، مشيرا ان هذا السبب وراء سعي البعض لهدم استقرار النادي.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت إيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 أعوام مع الزام نائب رئيس النادي بإجراء انتخابات على مقعد الرئيس.