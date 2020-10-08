مجدي عبدالغني يطالب أعضاء اللجنة الأولمبية بالاستقالة حال عدم تنفيذ إيقاف مرتضى منصور

طالب مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، بالاستقالة حال عدم تنفيذ القرار الصادر بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وكانت اللجنة الأولمبية أصدرت قراراً يقتضي بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 أعوامعن ممارسة أي نشاط رياضي، مع إلزام نائب رئيس النادي بإجراء انتخابات لمجلس إدارة الزمالك.
وقال عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تن الفضائية، " في حالة أصبحقرار اللجنة الأولمبية " فنكوش" ولم يتم إيقاف مرتضى منصور، فعلى اللجنة الأولمبية أن تستقيل".
وأضاف " لا يصح أن نتخذ قرارات عنترية ويتم التراجع عنها، ويجب على أعضاء اللجنة الأولمبية أن يستقيلوا حال التراجع عن القرار".
وأشار " مجلس اتحاد الكرة السابق استقال بعد كأس الأمم الأفريقية عام 2019".
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