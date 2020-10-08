ميدو : بيراميدز حسم التعاقد مع مهاجم المصري

أكد أحمد حسام ميدو أن نادي بيراميدز حسم التعاقد مع محمود وادي مهاجم فريق المصري البورسعيدي.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "بيراميدز
وتطرق ميدو للحديث عن أحمد فتحي ظهير الأهلي الذي أعلن بيراميدز ضمه: "أحمد فتحي أسطورة حقيقية في تاريخ مصر، ولا يقلّ تماماً عن أساطير ورموز الكرة المصرية".
وأشار ميدو إلى أن فتحي قيمة كبيرة ويمنح فريقه إضافة قوية في الملعب على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي
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