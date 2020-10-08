بعد رحيل أليكس تيليس إلى مانشستر يونايتد.. برازيلي جديد ينضم إلى بورتو

كشف نادي بورتو البرتغالي عن تعاقده رسميًا مع صانع ألعاب وست هام يونايتد الإنجليزي، فيليبي أندرسون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وانضم أندرسون إلى وست هام مقابل 36 مليون جنيه إسترليني من لاتسيو الإيطالي في صيف 2018، حيث كانت صفقة قياسية للنادي الإنجليزي في ذلك الوقت. وتمكن النجم البرازيلي من تسجيل 12 هدفًا خلال 73 مباراة لعبها مع الهامرز.

ولم يبدأ اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أي مباراة أساسيًا بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام هذا الموسم، على الرغم من أنه بدأ في الفوز 3-0 على تشارلتون أثلتيك في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وجاء في بيان وست هام عبر الموقع الرسمي للنادي: “يمكننا أن نؤكد أن فيليبي أندرسون قد انضم إلى نادي بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم. نتمنى كل التوفيق لفيليبي في فترة الإعارة “.

وعلى الرغم من إغلاق نافذة الانتقالات على الأندية الإنجليزية لضم لاعبين من الخارج، إلا أن نافذة الانتقالات لا زالت مفتوحة في البرتغال حتى 25 أكتوبر الجاري، مما سمح لبورتو أيضًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، ماركو جروييتش، ومدافع تشيلسي الإنجليزي مالانج سار لمدة موسم على سبيل الإعارة.