بطل كأس العالم 2014 ينتقل إلى الدوري الهولندي لإنقاذ مسيرته

تعاقد نادي إيندهوفن الهولندي رسميًا مع نجم وسط بوروسيا دورتموند الألماني، ماريو جوتزه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أسود وستفاليا.

وقاد ماريو جوتزه، منتخب ألمانيا لقمة المجد الكروي العالمي قبل ست سنوات بالتتويج بلقب كأس العالم 2014، الذي أُقيم في البرازيل، بعدما سجل هدف الفوز في في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين.

وانضم جوتزه لإيندهوفن لمدة موسمين في صفقة انتقال مجانية، بعدما رفض دورتموند تجديد عقد اللاعب، حبث بات اللاعب حرًا يمكنه التوقيع لأي نادٍ، حتى بعدما أغلقت نافذة الميركاتو الصيفي في أوروبا في الخامس من شهر أكتوبر الجاري.

وخرج جوتزه من حسابات المدير الفني لبروسيا دورتموند، لوسيان فافر، حيث لم يشارك مع الفريق إلا في 5 مباريات بالدوري الألماني الموسم الماضي.

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واقترب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من الانتقال إلى هيرتا برلين الألامني، لكن لم تكلل الصفقة بالنجاح.

كما ارتبط اسم جوتزه في الميركاتو الصيفي الماضي بالانضمام إلى أندية: إيسي ميلان ولاتسيو وروما من إيطاليا، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وكذك بايرن ميونخ الألماني بطلب من مديره الفني هانز فليك.

وقال جوتزه في تصريحات صحفية بعد انتقاله للدوري الهولندي: “تلقيت الكثير من العروض خلال الصيف، لكنني فضلت عرض إيندهوفن، وجاهز لخوض تحدٍ جديد في مسيرتي هنا”.

ويذكر أن النجم المتوج بكأس العالم 2014، بدأ مشواره الإحترافي في صفوف بوروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في 2013، ليعود بعدها بثلاث سنوات إلى الفريق الأصفر، فيما يرجع أخر ظهور له بقميص منتخب ألمانيا، الذي خاض معه 63 مباراة دولية إلى عام 2017.